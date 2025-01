TMW: “Il Sassuolo propone uno scambio al Venezia per Candela”

In questa sessione invernale di calciomercato, che si concluderà il prossimo 3 febbraio, uno dei nomi che più fa discutere è sicuramente quello di Antonio Candela. Il difensore, in uscita dal Venezia, ha attirato l’interesse di molti club di Serie B, tra cui Pisa, Sampdoria e Palermo, con quest’ultimo che non ha mai smesso di cercare un accordo con il club lagunare.

Dopo una trattativa sfumata con il Pisa, Candela era sembrato vicino alla Sampdoria, ma anche questo accordo non ha trovato una conclusione. Il Palermo, dal canto suo, ha tentato di orchestrare uno scambio che avrebbe portato Candela in Sicilia, con Salim Diakité che avrebbe fatto il percorso inverso verso il Venezia.

Nonostante le aspettative, l’accelerata decisiva nella trattativa non è ancora arrivata, e secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Sassuolo ha rinnovato il proprio interesse per il giocatore. I neroverdi, che erano già sulle tracce di Candela all’inizio di gennaio, attendevano l’uscita di Jeremy Toljan per poter procedere, con l’ex giocatore del Borussia Dortmund al centro di un possibile scambio proprio con il Venezia.