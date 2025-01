Fabregas legge sconvolto la PEC: “ATTIVAZIONE CLAUSOLA NICO PAZ” | Costretto a salire sull’aereo

Calciomercato Como, Fabregas non può credere ai propri occhi: “Attivazione clausola Nico Paz”. Non ci sono più dubbi

Dopo un avvio tutt’altro che incoraggiante il Como sta lentamente risalendo la classifica e, soprattutto, si sta allontanando dalle zone rosse della stessa. Merito di un ottimo lavoro del suo allenatore, Cesc Fabregas e, soprattutto, di un club che non gli fa mancare nulla.

Soprattutto in questa sessione invernale del calciomercato di gennaio dove i lanari sono gli assoluti protagonisti con acquisti di qualità e di importanza per rimanere nella massima serie italiana. Quest’anno si punta ad una salvezza tranquilla.

La prossima stagione gli obiettivi potrebbero essere diversi. Tra le note positive di questa prima parte di stagione c’è sicuramente Nico Paz. Il talento spagnolo, ma naturalizzato argentino, sta impressionando tutti gli addetti ai lavori.

Arrivato in estate dal Real Madrid si sta prendendo la scena con giocate impressionanti, gol ed assist che lo rendono come uno dei giovani più interessanti e promettenti del momento. Anche se le ultime notizie che lo riguardano non fanno sorridere affatto il suo mister.

Como, paura Nico Paz: Fabregas è molto preoccupato per la clausola

Nonostante non sia più ufficialmente un tesserato del Real Madrid, i ‘Blancos’ continuano ad osservate l’impressionante crescita di Nico Paz. Secondo quanto annunciato dal quotidiano “Marca” pare che Florentino Perez, in merito alla cessione del gioiello spagnolo, abbia inserito una recompra esclusiva. A prescindere dalla volontà del Como che non vuole affatto perdere il suo talismano.

La squadra campione d’Europa, per la prossima stagione (da valutare se ci sarà ancora Ancelotti oppure sarà il tempo di Xabi Alonso) vuole puntare seriamente sul classe 2004 che sta dimostrando di essere all’altezza della situazione in un campionato difficile come quello della Serie A. La clausola, in questo caso, parla forte e chiaro e non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione.

Nico Paz, futuro sempre più lontano da Como: la big fa sul serio

In cosa consiste la recompra del club madrileno? Ovvero la possibilità di ricomprare il calciatore per le prossime tre stagioni. Una possibilità che, a quanto pare, continuerà ad esserci. Senza alcun tipo di abolizione di clausole né altro.

Lo stesso Ancelotti, nella passata stagione, lo ha fatto esordire in Prima Squadra ed in Champions League con tanto di gol al Napoli al “Bernabeu”. Le sue prestazioni, inoltre, hanno catturato l’attenzione di diversi club. Sia italiani che esteri che lo tengono d’occhio. Anche se, per il momento, i favoriti principali per un suo acquisto sono i madrileni del Real.