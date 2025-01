Calciomercato Juve Stabia: idea Maggiore per il centrocampo

La dirigenza dello Juve Stabia è attivamente impegnata nel rafforzare il centrocampo della squadra. Il direttore sportivo Lovisa ha messo gli occhi su Giulio Maggiore, centrocampista della Salernitana, che attualmente si trova in una situazione incerta. Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, Lovisa sta considerando un possibile scambio come strategia per assicurarsi Maggiore. Federico Zuccon, che non rientra nei piani tecnici del loro attuale allenatore, potrebbe essere la chiave per facilitare questo scambio e portare Maggiore a vestire la maglia gialloblu.

