TMW: “Il Cesena vuole un rinforzo in attacco. Contatti con il Catanzaro per Biasci”

Nelle ultime ore di mercato, il Cesena si muove con decisione per portare freschezza e qualità al reparto offensivo, puntando l’attaccante Tommaso Biasci del Catanzaro. Classe 1994 e legato ai calabresi con un contratto valido fino al 2026. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Il club bianconero ha avviato i contatti recentemente, intensificando gli sforzi per concludere l’affare entro la scadenza del mercato, prevista per domani a mezzanotte. L’operazione si inserisce nella strategia del Cesena di consolidare la propria rosa con elementi di comprovata esperienza e qualità, elementi ritenuti fondamentali per affrontare al meglio la stagione in corso.

Mentre le trattative proseguono, i tifosi attendono con speranza l’arrivo di Biasci, augurandosi che la sua esperienza e le sue qualità tecniche possano essere determinanti per il futuro immediato del club. Dettagli più precisi sull’operazione saranno rivelati nei prossimi giorni, man mano che le negoziazioni tra Cesena e Catanzaro raggiungono fasi conclusive.