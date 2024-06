TMW: “Cremonese, permanenza di Stroppa in dubbio. Occhio a Sottil”

La Cremonese e Giovanni Stroppa potrebbero salutarsi nei prossimi giorni. Secondo TuttoMercatoWeb.com la permanenza in grigiorosso dell’ex allenatore del Monza non è così certa, motivo per il quale il club lombardo avrebbe fatto delle valutazioni per Andrea Sottil. Legato ancora all’Udinese fino al 30 giugno, il tecnico sarebbe anche finito nel mirino dell’Hellas Verona, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la separazione con Marco Baroni.

Continue Reading