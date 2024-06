Cessione Salernitana: Iervolino pronto a valutare la proposta di Brera Holdings

Possibili risvolti a breve in casa Salernitana. Il patron dei granata, Danilo Iervolino, avrebbe deciso di valutare la proposta di Brera Holdings per l’acquisizione del club. Nelle prossime ore il fondo americano formulerà un’offerta vincolante per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. Maurizio Milan, amministratore delegato dei granata, starebbe studiando tutti i documenti per procedere con le interlocuzioni con Brera Holdings, che potrebbe eventualmente confermarlo e nominarlo presidente nel nuovo corso societario. A riportarlo è TuttoSalernitana.com.

