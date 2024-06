Il Como e la Roma hanno trovato l’intesa di massima per il “gallo” Belotti, ex centravanti dei rosanero. Il costo per il trasferimento di Andrea Belotti in Lombardia ha una base 5 milioni di euro, bonus compresi.

Secondo TMW, entro fine mese arriverà una risposta definitiva del giocatore al Como. Nel frattempo però spunta l’interesse del Betis, con il “gallo” che però preferirebbe rimanere in Serie A.