Cancelo 3.0: offerta pesantissima dalla Serie A | Partita la trattativa con Guardiola e il Man City

Joao Cancelo vicino al ritorno, il terzo, in Serie A. La trattativa con il Manchester City può decollare.

Testa all’Europeo per Cancelo, ma anche sul mercato. Il terzino con la selezione portoghese si giocherà infatti le sue chance da outsider per la vittoria finale, ma una volta fatto ritorno dalla Germania e da Euro 2024 il giocatore dovrà decidere dove andare a giocare la prossima stagione. Il suo prestito al Barcellona è infatti scaduto, lo farà a breve a fine giugno, e il Manchester City non avrebbe intenzione di puntare nuovamente su di lui il prossimo anno.

Con i balugrana Cancelo ha vissuto una stagione di alti e bassi, sempre da titolare certo, ma non in grande feeling con Xavi, allenatore che ha diviso molto quest’anno a Barcellona. L’offerta dei catalani inoltre, la prima, per acquistare Cancelo sarebbe stata rifiutata dal City proprio in queste ore.

Un secco no della dirigenza inglese che apre le porte a diversi scenari, e se non dovesse rimanere in Liga, Cancelo a questo punto sarebbe libero di valutare altre offerte. Perché no, anche dall’Italia, campionato che gli ha regalato grandi soddisfazioni con la maglia dell’Inter e della Juventus in passato.

Cancelo, niente Barcellona: occhio alla Serie A

Il contratto con il Manchester City scadrà nel 2027, e con una valutazione di 30 milioni circa, Cancelo cercherà squadra in giro per l’Europa nelle prossime settimane. Il Barcellona, che ha offerto 29 milioni, ha trovato chiuse le porte dei citizens, e in questo contesto potrebbe infilarsi la Roma.

Un ritorno, il terzo, in Serie A per Cancelo non è ipotesi irrealizzabile, soprattutto se catalani e inglesi non dovrebbero trovare alternative dopo l’offerta del Barcellona rifiutata in maniera piuttosto secca. I giallorossi sognano il colpo che farebbe tanto piacere ai tifosi, ma soprattutto a Daniele De Rossi.

La Roma prova a superare il Barcellona

Solo una questione di soldi, a questo punto. Il Manchester City non ha rifiutato infatti l’offerta del Barcellona perché crede ancora nel portoghese, visto che Cancelo non troverebbe spazio ancora con Guardiola dopo il divorzio della scorsa estate.

In questo contesto la Roma potrebbe infilarsi in trattativa, offrendo al giocatore una maglia da titolare sicura e uno stipendio importante. Difficilmente infatti il City accetterebbe un altro prestito, anche con diritto di riscatto, visto quando sta succedendo adesso con il Barcellona. De Rossi potrebbe provare a convincerlo, puntando sul legame di Cancelo col campionato italiano, per tornare in Serie A da protagonista dopo le esperienze alla Juventus e all’Inter.