Come riportato da TMW, lo Spezia ha messo gli occhi su Iannarilli.

Il portiere della Ternana è in uscita dal club e, nelle scorse ore, sembrava destinato all’Avellino dell’ex direttore rosanero Perinetti. Adesso, però, gli aquilotti stanno provando ad inserirsi nella corsa al classe 90′, con l’Avellino che per il momento resta in vantaggio.