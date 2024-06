Serie A: l’Empoli all’assalto di Brunori

Come riportato da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, l’Empoli è alla ricerca di profili validi per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

In pole per l’attacco c’è proprio il centravanti rosanero Matteo Brunori. Il numero 9, con 17 gol e 5 assist nell’ultima stagione con il Palermo, potrebbe lasciare la società rosanero e l’Empoli sta concretamente pensando al suo arrivo.

