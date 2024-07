TMW: “Colpo d’esperienza in arrivo in casa Scafatese: vicino l’attaccante Embalo”

Carlos Embalo, ex attaccante del Palermo, è vicino a un accordo con la Scafatese, come riportato da “TMW”. Dopo essersi svincolato dal Foggia, dove ha segnato cinque gol in 18 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C, Embalo è pronto per una nuova sfida nel campionato di Serie D, una categoria che non ha mai affrontato prima.

L’attaccante guineano, nato nel 1994 e capace di giocare in vari ruoli dalla trequarti in avanti, è vicino a vestire la maglia della Scafatese, club che punta alla promozione tra i professionisti. Per Embalo sarà la prima esperienza nella quarta serie italiana, dopo aver accumulato presenze in Serie A (12), Serie B (106 gare e otto reti), e Serie C (27 presenze e tre reti) con diverse squadre: Palermo, Brescia, Cittadella, Lecce, Cosenza, Carpi e Foggia. Oltre all’esperienza in Italia, Embalo ha giocato anche in Spagna (due partite con l’Alcorcon) e in Belgio (34 presenze e due reti con il KAS Eupen).

L’arrivo di Embalo rappresenta un importante rinforzo per la Scafatese, che con questo acquisto dimostra le sue ambizioni di lottare per la promozione tra i professionisti.