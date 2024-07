TMW: “City Group, Dovbyk del Girona passa alla Roma. I dettagli”

Come riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, la Roma porta a casa il colpo Dovbyk. L’attaccante ucraino classe 1997 di proprietà del Girona, club facente parte della galassia City Group, sarà presto un nuovo calciatore dei giallorossi.

L’operazione, secondo quanto raccolto da TMW, si è chiusa con una base fissa da 32 milioni di euro, proprio come chiedeva la Roma, a cui aggiungere eventuali bonus e percentuale sulla futura rivendita. Nelle prossime ore, fra domani o al più tardi dopo domani, è atteso l’arrivo in Italia del centravanti, autore di 25 gol e 10 assist in 41 partite nella scorsa stagione, per le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto.