TMW: “Cesena, scelto il mister: ai dettagli con D’Aversa. Bari beffato”

Roberto D’Aversa sembra essere pronto a riprendere la sua carriera da allenatore dopo una pausa seguita al suo esonero dal Lecce. Come si legge su “TMW” il Cesena, fresco di promozione in Serie B, ha deciso di affidargli la guida tecnica per la prossima stagione. Nonostante l’interesse dell’ultimo minuto del Bari, il Cesena ha mantenuto fermo il suo piano originale, scegliendo D’Aversa come successore di Domenico Toscano, il quale è in procinto di trasferirsi al Catania.

Questa scelta rappresenta un nuovo inizio per D’Aversa, il quale cercherà di ristabilire la sua reputazione dopo un periodo turbolento al Lecce. La sua ultima esperienza si è conclusa in modo controverso dopo l’incidente con Thomas Henry, che ha portato alla sua espulsione e successivo esonero. Con il Cesena, avrà l’opportunità di dimostrare la sua capacità di guidare una squadra in una categoria superiore e di consolidare la posizione del club in Serie B.