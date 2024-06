Tuttosport: “L’Inter ripensa a Dybala: clausola e ingaggio”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul possibile futuro di Dybala all’Inter.

Paulo Dybala, una delle stelle più luminose del calcio italiano, si trova al centro di interessanti dinamiche di mercato. Il giocatore argentino, noto come “La Joya”, è attualmente legato alla Roma con un contratto che prevede ancora un anno di durata, con un costo annuale complessivo di 8 milioni di euro tra salario fisso e bonus. Tuttavia, una clausola di rescissione specifica per i club italiani fissata a 20 milioni di euro apre la porta a possibili negoziati.

L’Inter di Milano, sotto la guida del neo presidente Beppe Marotta, mostra un interesse rinnovato per Dybala, vedendolo come il pezzo mancante che potrebbe completare e rafforzare l’attacco guidato da Simone Inzaghi. Marotta, che ha già tentato in passato di portare Dybala all’Inter, sembra intenzionato a fare un altro tentativo significativo, soprattutto se Arnautovic dovesse lasciare il club, liberando così risorse e spazio nel reparto offensivo.

L’Inter cerca un attaccante che possa offrire qualità tecniche differenti rispetto agli attuali, ovvero più estro e fantasia, caratteristiche che Dybala possiede in abbondanza. L’argentino, desideroso di giocare nuovamente in Champions League e di riaffermarsi nella nazionale argentina, potrebbe vedere in un trasferimento all’Inter l’opportunità perfetta per rilanciarsi a livelli altissimi.

Il potenziale trasferimento di Dybala potrebbe avere effetti significativi non solo per la sua carriera, ma anche per la Roma, che vedrebbe un impatto notevole sul bilancio e sulla gestione del monte ingaggi, dato l’importante investimento legato al giocatore.

Se l’Inter riuscirà a concludere l’affare, ciò rappresenterebbe un vero colpo di scena nel calcio italiano, potenzialmente alterando gli equilibri sia in campo nazionale che europeo. Nel frattempo, tutti gli occhi restano puntati sulle decisioni future di Arnautovic, la cui permanenza o partenza sarà decisiva per il futuro immediato dell’attacco nerazzurro.