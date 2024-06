Come riportato da TMW, è stato raggiunto un accordo di massima con Ciro Polito, per il ruolo di Ds, firmerà un contratto di due anni più opzione per la terza stagione.

Il direttore dovrà, però, prima trovare un accordo per la separazione con il Bari. Manca soltanto l’ufficialità che arriverà nelle prossime ore.