Pisa, Aquilani saluta: “Al club auguro il meglio per il futuro” (FOTO)

Alberto Aquilani saluta il Pisa. Le strade tra tecnico il ed il club toscano si sono definitivamente separate, e l’ex centrocampista ha voluto porgere i propri saluti con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

“A seguito di un sereno confronto avvenuto con la società, il Pisa e io abbiamo deciso di comune accordo di concludere oggi il nostro percorso insieme.

Il mio staff e io abbiamo fatto di tutto in questo anno per garantire alla squadra e alla città di Pisa il massimo dei risultati, operando sempre con il massimo della professionalità e non tirandoci mai indietro in nessuna circostanza.

Non sempre ci siamo riusciti, ma fino all’ultimo abbiamo portato avanti le nostre idee con tenacia e con il rispetto di tutti.

Ringrazio ogni singolo addetto ai lavori, ogni componente della squadra, della dirigenza e dello staff, ogni singolo tifoso, e auguro al Pisa il meglio per il futuro”.