La volontà della società di trattare con il Chelsea la cessione di Lukaku ha scatenato la rabbia dei tifosi

dell’Inter.

“Vergognati”. “Pagliaccio”. “Vendi e vattene”. “Non farti più vedere”. È la media dei commenti che i tifosi hanno postato in calce all’ultimo messaggio su Instagram condiviso dal presidente, Steven Zhang.

Una foto che racconta di una squadra che quasi non c’è più. In alto il post in questione.