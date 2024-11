Tifosi del Foggia morti a Potenza, salgono a 4 le vittime

Una tragedia che sembra non avere fine. Il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto a Potenza, in cui hanno perso la vita tre giovani tifosi rossoneri, si aggrava ulteriormente: oggi è morto Samuele Bruno, quindicenne ricoverato prima all’ospedale di Potenza e successivamente trasferito a Lecce. Nonostante gli sforzi disperati dei medici, Samuele non ce l’ha fatta, unendosi al triste elenco delle vittime composto da Samuel Del Grande (13 anni), Michele Biccari (17 anni) e Gaetano Gentile (21 anni).

Una comunità in lutto

La morte di Samuele rappresenta un ulteriore colpo per la comunità, già profondamente scossa dall’incidente. Lo scorso 17 ottobre, il comune aveva celebrato con lutto cittadino i funerali dei giovani ultras, un ultimo saluto che ha coinvolto migliaia di persone nello stadio Zaccheria. In quell’occasione, Foggia si era stretta in un abbraccio collettivo, mostrando tutta la sua solidarietà alle famiglie colpite da una tragedia così devastante.

Un dolore che si rinnova

La perdita di Samuele riaccende il dolore per un evento che ha segnato profondamente la comunità rossonera e non solo. I quattro giovani, accomunati dalla passione per la squadra del Foggia, sono ora ricordati come simboli di una vita spezzata troppo presto.

Il ricordo dei giovani tifosi

Il mondo del calcio, ma soprattutto la città di Foggia, continua a ricordare i quattro ragazzi con iniziative e commemorazioni. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalle istituzioni e dalle società sportive, sottolineando quanto questa tragedia abbia colpito l’intero paese. Mentre la comunità cerca di trovare la forza per andare avanti, resta vivo il ricordo di Samuele, Samuel, Michele e Gaetano, giovani tifosi uniti dall’amore per il calcio e spezzati in un destino crudele.

Alle famiglie delle vittime le condoglianze da parte della redazione di ilovepalermocalcio.com.