Tieniti pronto fino all’ultimo giorno: Spalletti glielo ha detto pochissimi minuti fa | Convocato in extremis

Decisione incredibile presa da parte del ct, che ha avvisato il calciatore di prepararsi per una chiamata dell’ultimo secondo.

Sabato sera comincerà il nostro Europeo, dove affronteremo la prima gara del girone giocando contro l’Albania. Sarà una partita difficile per gli uomini di Luciano Spalletti, che però dovranno cercare di vincere ad ogni costo, visto che si tratta dell’avversario sulla carta più debole di un gruppo composto anche da Spagna e Croazia, che a loro volta si sfideranno nel pomeriggio dando già qualche indicazione importante sulle gerarchie.

Nonostante ormai siamo arrivati all’inizio della competizione però in casa azzurra ci sono ancora delle preoccupazioni su diversi temi. Le due amichevoli giocate contro Turchia e Bosnia ed Erzegovina non hanno dato responsi eccezionali, certificando qualche problema di troppo soprattutto in fase offensiva. Allo stesso modo poi la situazione riguardante gli infortuni non sta facendo respirare una buona aria ai quattro volte campioni del mondo.

Dopo i forfait di Acerbi e Scalvini, c’è un altro calciatore che continua ad essere perennemente in dubbio a causa delle sue condizioni fisiche. Nelle ultime ore però sono giunte delle novità importanti su questo tema. Il ct ha infatti chiamato il calciatore per dirgli di tenersi pronto in vista di una probabile convocazione dell’ultimo minuto che vada a sostituire proprio colui che è infortunato.

La situazione non migliora, messo in allerta il sostituto

Da tempo ormai Nicolò Barella è fermo ai box a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista interista ha infatti saltato le due amichevoli della nazionale. Purtroppo però la cosa che sta terrorizzando tutti è che l’ex Cagliari possa addirittura saltare l’intera manifestazione.

Per questa ragione dunque il ct Luciano Spalletti ha già messo in allerta Samuele Ricci. Il giocatore del Torino era presente nella lista dei preconvocati, e qualche giorno fa il mister lo ha mandato a casa. Adesso per lui dunque potrebbe ripresentarsi la grande chance di prendere parte ad Euro 2024.

Come sta Barella?

Al momento questo scenario pare davvero complicato, e si realizzerebbe solamente nel caso in cui le condizioni del giocatore interista peggiorassero di colpo.

Barella è continuamente monitorato e sta provando a recuperare in tutti i modi il prima possibile. L’impressione però ad oggi è che il 27enne salterà la prima gara contro l’Albania per essere però a disposizione nelle successive due giornate del girone e, si spera, per la fase ad eliminazione diretta.