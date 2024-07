Ti piacerebbe venire da noi? Marcos Alonso riceve la proposta inaspettata dalla Serie A | Va a giocarsi lo scudetto

Marcos Alonso verso il ritorno in Serie A. Il giocatore riceve la proposta inaspettata: adesso è chiamato a decidere.

Un ritorno in Serie A per concludere la carriera dove tutto era cominciato. A 33 anni Marcos Alonso cerca casa, e in queste ore stanno circolando diverse notizie sul suo conto. Lo spagnolo, che con la maglia della Fiorentina aveva incantato tra il 2014 e il 2016 per poi sbarcare al Chelsea, è arrivato al termine del suo contratto e da qualche giorno è ufficialmente svincolato.

Dopo l’esperienza a Londra, tra tanti alti e bassi, il terzino era poi passato al Barcellona dove aveva anche vinto la sua prima Liga al primo colpo nell’estate del 2023. Adesso però i blaugrana hanno deciso di non rinnovare il suo contratto e dunque il giocatore è tornato sul mercato.

Un giocatore di questa esperienza e affidabilità, a prezzi contenutissimi, potrebbe fare certamente al caso di tante big della Serie A, ma in questo ore il suo nome è stato accostato soprattutto a una squadra in Italia. Ecco come sta procedendo la trattativa per riportarlo in Italia.

Marcos Alonso: possibile ritorno in Serie A

Svincolato dal Barcellona, dove ha collezionato 28 presenze in Liga in due anni, è tempo di nuove avventure per Marcos Alonso. Il terzino potrebbe approdare in Italia e in questo momento a parametro zero rappresenterebbe un colpo importante per diversi club di Serie A. Soprattutto considerando il costo dell’operazione.

Nelle ultime ore l’ex viola era stato accostato all’Inter, con i nerazzurri costretti a tornare sul mercato a causa dell’infortunio di Buchanan in nazionale canadese e adesso scoperto proprio sulla fascia sinistra. Sul futuro del giocatore è intervenuto direttamente Giuseppe Marotta che ha chiamato una volta per tutte lo stato della trattativa.

Marcos Alonso Inter, ci pensa Marotta

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Giuseppe Marotta presente all’evento della Lega Serie A in occasione della stesura del calendario 2024/2025 del prossimo campionato, ha risposto a una serie di domande sul mercato. Il presidente nerazzurro proprio su Marcos Alonso ha affermato che la trattativa al momento difficilmente andrà in porto.

Marotta si è espresso sia su Marcos che su Gudmundsson, mentre il presidente del Genoa nelle scorse ore aveva dichiarato: “Marotta vorrebbe Gudmundsson regalato”. Insomma, al momento Marcos Alonso rimane un nome vicino all’Inter, ma Marotta sta congelando le trattative di mercato dei nerazzurri in questa fase del mercato.