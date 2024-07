Dalla Calabria: “Catanzaro-Pigliacelli, accordo trovato: serve l’intesa con il Palermo”

Stando a quanto riportato da uscatanzarocalcionews.it, i giallorossi hanno trovato l’accordo personale con Mirko Pigliacelli.

Manca però l’intesa con il club rosanero, che ha però deciso di cedere il portiere: specie dopo l’arrivo di Gomis. Per l’estremo difensore è pronto un contratto biennale ed ora si lavora, appunto, col Palermo. I due club non hanno raggiunto l’intesa ma le parti sono fiduciose per poter chiudere.