“The return of the God”. Una foto che lo ritrae con la maglia della Svezia, una didascalia per commentare il suo ritorno in nazionale: Zlatan Ibrahimovic ha annunciato sui propri canali social che prenderà parte alle gare contro Georgia, Kosovo ed Estonia.

L’attaccante del Milan troverà gli altri “italiani” Kulusevski, Ekdal, Svanberg. Di seguito, la lista completa dei convocati.

