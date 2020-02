Dopo il pari di Castrovillari, in sala stampa, il mister del Marsala, Nicola Terranova, commenta così la prestazione dei suoi: «Abbiamo fatto una buona gara rischiando poco, peccato per il pari finale, rammarico per non aver portato la vittoria a casa. Rimane però la prestazione dopo una settimana turbolenta, guardiamo in maniera positiva al futuro. Tecnicamente abbiamo le armi per la salvezza diretta ma dobbiamo essere più sereni».