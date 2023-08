La Ternana, tramite una nota ufficiale del club, comunica l’arrivo di Travaglini dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto.

Di seguito il comunicato del club:

“La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive del giocatore Christian Travaglini. L’esterno mancino, milanese classe 2000, si trasferisce in rossoverde con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Christian annovera 23 presenze ed 1 rete nel Varese (Eccellenza regionale), nel 2018/19 poi 43 presenze, 3 gol e 1 assist in Serie D tra Inveruno e Caronnese (2019/2021).

Nell’ultimo biennio, in Serie C con la maglia dell’Olbia, 66 presenze, 3 reti e 8 assist.

Benvenuto Christian! “