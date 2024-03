Ternana perde contro Parma, Breda: «Dopo Palermo pensavo fosse giusto confermare gli stessi 11»

Nella giornata di oggi la Ternana ha perso in casa per 1-3 contro il Parma. Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa nel post-partita rilasciando le seguenti parole, raccolte da Calciofere.it:

«La stessa formazione di Palermo? Dopo una prestazione così positiva credevo fosse giusto confermare gli stessi 11. Gli episodi sono stati tutti contro di noi e quando giochi contro una squadra così forte è chiaro che ti deve girare tutto a favore. Ma la squadra non ha mai mollato, nonostante le difficoltà, anche dopo il 3-1 preso nel nostro miglior momento abbiamo continuato a giocare bene. Il rigore sbagliato? Raimondo stava giocando bene, facendo reparto da solo, poi doveva sbloccarsi in casa, quindi ci stava che avesse tirato lui, poi l’altra volta Pereiro aveva sbagliato, peccato, dobbiamo imparare tutti a tirarli meglio perché sono occasioni da sfruttare.

E’ una prestazione che mi lascia soddisfatto, ma siamo ancora quintultimi con possibilità di peggiorare in base ai risultati degli altri. Contro la capolista oltre a giocare bene devi sperare che gli episodi ti girino dalla tua parte non devi sbagliare nulla. Il gol di Bonny? C’è stato uno scontro fisico ma non era fallo. Gli attacchi del Parma ci saranno in ogni partita che faranno, quando al 45′ entra Man è normale che il Parma sia bravo nelle ripartenze. Troppo frenetici sul 2-1? Non credo, abbiamo proposto buone azioni, ma è ovvio che devi portare tanti giocatori in avanti, altrimenti non tiri in porta. Sul 3-1 ha fatto una bella giocata Man, rimane il fatto molto positivo che la squadra».