Aria pesante in casa Lecco, prossimo avversario di campionato del Palermo. Dopo la sconfitta di oggi pomeriggio a Bolzano contro il Sudtirol, il club lombardo si prepara ad accogliere nuovamente mister Luciano Foshi. Intanto, in attesa dell’ufficialità. il presidente Di Nunno ha indetto un allenamento punitivo per domani mattina. A riportarlo è Leccochannelnews.it.

Continue Reading