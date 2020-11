Intervenuto ai microfoni di “Ternanatime”, Anthony Partipilo, attaccante della Ternana, si è espresso così in merito alla vittoria nello scontro diretto contro il Bari.

«Quello di lunedì mattina è stato un bel risveglio. Stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare così. Non mi aspettavo un avvio di stagione così. Devo continuare su questa strada e pensare che sono ancora a 0 gol.





Non ho esultato al gol perché non sono un semplice ex. Io sono barese e per me è diverso. L’ho vissuta come una piccola rivincita per tante cose. Ultima in ordine di tempo i playoff dell’anno scorso che mi sono rimasti indigesti».