A grandi passi verso Ternana-Palermo. Prosegue la prevendita biglietti riservata alle due tifoserie, in previsione del match in programma sabato 8 ottobre (ore 14). Alle 19 di stasera giovedì 6 ottobre sono stati venduti 2447 tagliandi che sommati ai 1723 abbonati fanno 4170 presenti. In un solo giorno sono stati staccati 946 ticket.

Un aggiornamento anche per il settore ospiti che comprende il totale menzionato in precedenza. Al momento sono 300 i biglietti acquistati dai tifosi palermitani (+93 rispetto a ieri) con la possibilità di poter attingere dalla prevendita fino alla serata di domani, venerdì 7 ottobre. Il settore più venduto è quello della Nord (769) seguito dalla Est Viciani (472).