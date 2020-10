Rinvia la prima vittoria in Lega Pro il Palermo di Roberto Boscaglia, con la Ternana termina 0-0. Di seguito le pagelle del match targate “Ilovepalermocalcio“:

PELAGOTTI: Nella prima frazione si fa trovare pronto sul tiro da fuori di Damian. Nella ripresa è bravo a chiudere sul tiro di Falletti al 46′ ed è miracoloso sul diagonale di Furlan al 51′ prima e sulla zampata di Raicevic dopo. VOTO: 7

SOMMA: Esordio da capitano per l’ex Deportivo. Nel primo tempo è molto attento sulle offensive di Vantaggiato. Nella seconda frazione non corre particolari rischi. VOTO: 6

LANCINI: Nel primo tempo becca un cartellino giallo evitabile. Imposta il gioco dal reparto arretrato come vuole Boscaglia, ma si fa anticipare da Raicevic che per poco non segna l’1-0. VOTO: 5,5

MARCONI: L’ex Monza è autore di un’ottima prestazione, non soffre le incursioni di Partipilo, molto attento nelle chiusure. VOTO: 6,5

DODA: Buon esordio in Lega Pro per il giovane rosanero. Partita di copertura per lui, spinge molto di meno rispetto a quanto ci ha abituati in Serie D. VOTO: 6

dal 61′ ACCARDI: Torromino gli crea ben pochi problemi, non fa fatica a contenerlo.Salva sulla linea di porta il diagonale di Raicevic destinato all’angolino. VOTO: 6 +

ODJER: Il centrocampista ghanese è sempre nel vivo del gioco. Guadagna qualche fallo ed è propositivo anche in fase offensiva. Sembra aver recuperato la condizione. VOTO: 6,5

MARTIN: Il francese soffre particolarmente il centrocampo rossoverde, perde alcuni palloni importanti e non riesce a recuperare prontamente sulle offensive dell’ex rosa Falletti. VOTO: 5

PALAZZI: L’ex Monza gioca troppo poco per esprimere una valutazione, si ferma per un problema muscolare. VOTO: S.V

dal 13′ BROH: Alla prima partita in rosanero il centrocampista fa capire che i colpi li ha, si rende pericoloso al 68′ con un tiro cross respinto da Iannarilli. Purtroppo appare in ritardo in condizione. VOTO: 5,5

VALENTE: L’esterno offensivo si vede poco, ma si rende pericoloso al 22esimo del primo tempo con un diagonale che per poco non sorprende Iannarilli. Nella ripresa il copione non cambia. VOTO: 6-

RAUTI: Il nuovo acquisto del Palermo è sicuramente uno dei migliori della squadra di Boscaglia. Autentica spina nel fianco della difesa umbra, sfiora il gol con un tiro da fuori al 31′. VOTO: 6,5

dal 89′ FLORIANO: Gioca troppo poco per esprimere una valutazione. VOTO: S.V

SARANITI: L’attaccante palermitano è un autentico fantasma. Viene sempre anticipato dai centrali della Ternana ed è impreciso anche nei passaggi. VOTO: 4,5

dal 61′ LUCCA: Il giovane ex Torino entra, ma non riesce a cambiare la partita. Tocca pochissimi palloni. VOTO: 5,5

BOSCAGLIA: La seconda partita del tecnico gelese sulla panchina del Palermo va sicuramente meglio dell’esordio. I rosa si chiudono bene, ma non si rendono mai pericolosi in avanti. Da rivedere decisamente il reparto offensivo. VOTO: 6-

TERNANA: 1 Iannarilli (6), 3 Mammarella (5,5), 5 Damian ( 6) dal 57′ Proietti (6), 6 Kontek (6), 7 Furlan ( 6,5) dal 57 Torromino (5) , 10 Vantaggiato (6) dal 61′ Raicevic (5,5), 15 Suagher (5,5), 17 Falletti (6,5), 21 Partipilo (6,5) dal 71′ Peralta (6), 25 Defendi (cap.) (5,5) dal 71′ Laverone (6), 29 Diakite (5,5). All. Lucarelli (6)