La Ternana è stata confermata per la seconda stagione consecutiva nel girone c di Lega Pro, quello meridionale, a causa di mancanze di squadre da inserire nel girone.

Questa decisione, come riporta “Calcioternano.it” sta causando diversi malumori tra i tifosi rossoverdi, che qualora si decidesse di riaprire gli stadi, si troverebbero a dover fare lunghissime trasferte per seguire i propri beniamini. Niente derby dunque col Perugia, collocato come il Gubbio, nel Girone B.