Secondo quanto riportato da “TuttoC.com”, la Ternana, possibile avversario del Palermo nel prossimo girone C di lega Pro, vuol stringere per l’allenatore della prossima stagione. Al momento i nomi in cima alla lista del club rossoverde sono quelli di Cristiano Lucarelli e Fabrizio Castori. La scelta dovrebbe vertere su uno dei due allenatori.