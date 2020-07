La Formula Uno torna a Imola. Nel pomeriggio gli organizzatori ufficializzeranno l’organizzazione di un gran premio sul circuito del Santerno. A quanto apprende l’ANSA, la data scelta è quella dell’1 novembre. La Formula Uno manca ad Imola da quasi quindici anni: sul circuito del Santerno si è infatti ininterrottamente svolto il Gp di San Marino dal 1981 al 2006. Al circuito di Imola è legata anche una delle pagine più drammatiche della storia dell’automobilismo: l’1 maggio 1994, Ayrton Senna morì proprio per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in pista. Alla conferenza stampa, che si svolgerà in via telematica, parteciperanno anche l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, il presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, il commissario prefettizio del Comune di Imola, Nicola Izzo, e il presidente del Con.Ami, Fabio Bacchilega.