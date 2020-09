Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli è intervenuto ieri sera nella trasmissione di Sky Sport “Calciomercato l’originale”.

Di seguito le sue parole: «Convincermi a venire qui a Terni? E’ stato facile. Ho visto negli occhi del Presidente Bandecchi un entusiasmo incredibile, che non ho mai visto negli occhi di altri presidenti precedenti. Per la prima volta, ho potuto conoscerlo di persona e lui si è detto disposto a fare investimenti importanti per il salto di categoria. Non sta lesinando sforzi per rinforzare la rosa e questa per me è un’anomalia. La maggior parte dei presidenti tende a lamentarsi dei costi e delle spese.

Il lavoro di allenatore. “Quando cominci ad allenare, ti accorgi che è quasi un altro sport. Aver giocato a calcio ti aiuta, però poi riesci a percepire dinamiche che da calciatore non avvertivi. Da giocatore la giornata dura 3 ore, da tecnico invece 24. Ti chiamano giornalisti, procuratori, presidente, direttore sportivo, hai sempre qualcosa a cui pensare. Quando vinci il merito è di tutti, se perdi invece la colpa tua è solo tua».