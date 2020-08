Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Teramo ha reso noto di aver rescisso il contratto con il tecnico Bruno Tedino e con il suo staff. Ecco il comunicato:

“La S.S. Teramo Calcio rende noto di aver trovato in giornata l’intesa per la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con l’allenatore Bruno Tedino, il suo vice Carlo Marchetto, entrambi sollevati dai rispettivi incarichi lo scorso 16 febbraio, ed il match analyst Alcide Di Salvatore.

A loro la società augura le migliori fortune professionali e umane”.