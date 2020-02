Adesso è ufficiale, altro esonero per l’ex Palermo Tedino. Qui la nota del Teramo: “La S.S. Teramo Calcio rende noto di aver sollevato dai rispettivi incarichi, il responsabile tecnico della prima squadra Bruno Tedino ed il suo vice Carlo Marchetto. A loro la società rivolge il proprio ringraziamento per la professionalità e la dedizione nel lavoro mostrate in questi mesi.

Nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo allenatore biancorosso”.