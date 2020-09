Raggiunto l’accordo tra Aic e Lega Pro per scongiurare lo sciopero relativo alla prima giornata di Serie C. Dunque, come da programma, si giocherà anche Teramo-Palermo, match in programma domenica 27 settembre alle 15.

Tuttavia, si prospetta una giornata dalle condizioni climatiche avverse. Infatti, durante il match sono previste delle piogge, variabili da deboli a molto forti, come si evince dalla foto in basso.