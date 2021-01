Come riportato da La Città, durante la conferenza stampa in vista della sfida al Palermo, il calciatore Carlo Ilari del Teramo ha risposto alle domande dei giornalisti:

«Non ci fa paura affrontare il Palermo. Sappiamo delle difficoltà di questo incontro, loro sono reduci da una sconfitta in casa, dunque sarà una battaglia. Noi andiamo lì a combattere e a cercare di portare via un risultato positivo. Dire che è una trasferta che ci fa paura mi sembra eccessivo. Rispetto per l’avversario, ma cercheremo di dare il massimo per portare a casa punti».





Un giudizio sul campionato, Ternana al di sopra di tutti o il Bari può ancora lottare per il primato?

«Non so, la Ternana sembra non avere punti deboli al momento, il Bari deve sperare in qualche passo falso degli umbri. Comunque il campionato è ancora lungoe può succedere di tutto, certo è che la Ternana per adesso sta facendo un campionato pazzesco».