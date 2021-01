Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Teramo ha reso noto il programma di allenamenti settimanale della squadra allenata da Paci in vista del match contro il Palermo. Ecco il comunicato:

“Archiviata la trasferta di Viterbo, i biancorossi inizieranno domani, martedì, la preparazione in vista dell’incontro esterno con il Palermo, in programma domenica prossima, 24 gennaio (ore 12:30), allo stadio comunale “Renzo Barbera”, con il quale comincerà il girone di ritorno.

L’orario atipico del match, cambierà anche il timing delle sedute settimanali di Bombagi e compagni, con due allenamenti pianificati allo stesso orario dell’incontro in terra siciliana, al quale non prenderanno parte gli squalificati Arrigoni e Diakite.





Di seguito il programma settimanale (allenamenti a porte chiuse come da normative anti-Covid19):

Lunedì: riposo

Martedì: ore 14:45;

Mercoledì: ore 9; ore 14;45 (doppia seduta);

Giovedì: ore 12:30;

Venerdì: ore 12:30;

Sabato: ore 10 (rifinitura);

Domenica: ore 12:30 (gara di campionato Palermo – Teramo)”.