Lo scorso febbrario, al termine di una gara di calcio valevole per il campionato invernale “Tornei dell’amicizia”, la madre di un ragazzo ha preso per il collo un avversario 17enne del figlio, durante la sfida insultato pesantemente più volte dalle tribune dopo diversi falli commessi. E’ arrivato, inevitabilmente per lei, il Daspo per due anni. E’ il provvedimento ordinato da parte del questore di Milano, Sergio Bracco, ad una donna di 51 anni.