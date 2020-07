La Wta ha deciso di concedere una settimana di tempo (entro il 13 luglio ndr) in più alle giocatrici per partecipare al torneo organizzato dal Circolo Country Time club di Palermo, il primo torneo al mondo dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus. In pratica, il 13 luglio scadrà il termine sia per le iscrizioni al tabellone principale, sia a quello di qualificazione. Dando un’occhiata all’entry list ufficiosa spuntano nomi interessanti come Sabalenka, Martic, Rybakina, Vondrousova, Sakkari (tutte top 20), Mertens, Vekic, Kuznetsova e l’italiana Camila Giorgi. I trentunesimi Palermo Ladies Open, dotati di un montepremi di 225.500 dollari, prenderanno il via il 1° agosto con le qualificazioni (tabellone da 32 giocatrici con 4 wild card), mentre i match del tabellone principale avranno inizio lunedì 3 agosto con finale domenica 9 agosto. Main draw del singolare con 32 giocatrici (4 qualificate e 4 wild card), mentre 16 saranno le coppie del torneo di doppio (2 wild card).