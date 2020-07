La Football Association scende in campo contro le discriminazioni razziali. Come si legge su Sky Sports UK, la federcalcio inglese supporterà gli atleti che nella finale di FA Cup, che si chiamerà “Heads Up FA Cup final” prevista per il primo di agosto si inginocchieranno in segno di protesta. La finale vedrà contro due squadre fra Manchester United o Chelsea e Manchester City o Arsenal.