Il Palermo non continuerà ad allenarsi a Boccadifalco. La stagione appena conclusa ha visto i rosanero sfruttare il “Pasqualino Stadium“ per gran parte della stagione, salvo rare apparizioni al “Tenente Onorato“, ma per la prossima stagione non sarà così. La squadra del presidente Dario Mirri, infatti, come già noto, ha trovato l’accordo per continuare ad allenarsi nella struttura dell’ex centrocampista Maurizio Ciaramitaro.

La struttura dell’esercito, per la quale non è stato trovato l’accordo con tra rosanero e SME SPORT (Stato Maggiore Esercito Sport), ospiterà la squadra di calcio del Cus Palermo, ma non solo. All’interno infatti, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si potranno svolgere diverse attività: e sono il tennis, il softair, ci sarà un spazio riservato ai cavalli ma non solo.

Nella giornata di domani verrà presentata ufficialmente questa partnership che darà sicuramente lustro al “Tenente Onorato“, struttura che per anni è stata la “casa“ del Palermo, ma che adesso non lo sarà più.