Telenovela finita: (quasi) preso Rabiot a parametro zero | Visite mediche e firma

Il centrocampista francese ex Juve ha trovato il suo nuovo club, che gli offrirà un ricco contratto per i prossimi anni. A breve la firma.

La Juventus ha attuato e sta attuando tuttora una vera e propria rivoluzione a livello di rosa. Sono tanti i calciatori che sono arrivati alla Continassa fin qui, e nel corso delle prossime settimane ce ne saranno degli altri di sicuro. Allo stesso modo poi però ci sono tanti altri nomi importanti che hanno invece fatto il percorso inverso o che dovrebbero farlo quanto prima.

Giocatori del Calibro di Szczesny, Chiesa, McKennie, Milik e tanti altri infatti sono fuori dal progetto bianconero, e dunque sul mercato in attesa di capire quali club possano puntare su di loro. In precedenza poi diversi altri nomi di rilievo se ne sono andati da Torino. Di sicuro il principale è quello di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese era in scadenza di contratto con la Vecchia Signora, e dopo una lunga trattativa per il rinnovo non si è giunti a capo, con il giocatore e la madre agente soprattutto che chiedevano troppo, e la società bianconera che non aveva intenzione di accettare le ricche condizioni della controparte. Di conseguenza si è arrivati alla rottura, e l’ex PSG è rimasto svincolato. Adesso però per lui sembra essere arrivato il momento di una nuova avventura.

Ecco dove giocherà Rabiot

Dopo tante voci e rumors di mercato, nel corso delle scorse ore sembra essersi delineato il futuro di Adrien Rabiot. L’ex giocatore della Juventus è infatti vicino al trasferimento in un top club europeo.

Stiamo parlando del Liverpool, che non ha ancora messo a segno alcun acquisto fin qui e che potrebbe vedere nel giocatore transalpino l’unico rinforzo di questa sessione di trasferimenti estiva. Per lui ovviamente si tratterebbe di un trasferimento a parametro zero.

Niente Serie A per Rabiot

Non appena il giocatore era rimasto svincolato, le voci sul suo conto erano completamente impazzate, e in tanti avevano parlato di una clamorosa permanenza in Serie A per lui in un altro club.

Le voci principali parlavano soprattutto di Milan, Roma e Inter. Tuttavia queste indiscrezioni sono rimaste tali, e adesso Rabiot si prepara a diventare un nuovo calciatore dei Reds, trasferendosi così in Premier League.