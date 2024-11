Telefonata, offerta e incontro: Walter Mazzarri torna ad allenare | Grave situazione di pericolo

Il tecnico toscano si prepara a sedersi nuovamente in panchina, in un club che non sta vivendo affatto un periodo felice.

Lo scorso anno una delle sorprese più incredibili del nostro campionato è stata quella del ritorno di Walter Mazzarri al Napoli. Vista la situazione critica della squadra azzurra, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di richiamare sulla panchina l’allenatore toscano, con la speranza di far svoltare i calciatori.

Nemmeno lui però, che in passato aveva ottenuto grandi risultati con i partenopei, è riuscito a migliorare la situazione, tanto che ADL è stato costretto a dargli il benservito dopo pochi mesi, in favore di Francesco Calzona. Terminata dunque la sua seconda avventura all’ombra del Vesuvio, Mazzarri è rimasto senza squadra.

Le voci sul suo conto però, soprattutto in queste ultime settimane, stanno aumentando a dismisura. Sono diverse le squadre in difficoltà che hanno bisogno di una svolta, e che proprio un allenatore dell’esperienza del 63enne di San Vincenzo potrebbe dare. Una in particolare però sembra realmente interessata a lui.

Nuova esperienza in vista per Walter Mazzarri

Non solo in Serie A, anche in Serie B ci sono diverse compagini che stanno faticando non poco, e che in questi primi mesi di campionato non stanno riuscendo a trovare la quadra. E’ per questa ragione dunque che già diverse panchine fino ad oggi sono saltate. E a breve potrebbe toccare ad un’altra.

Stiamo parlando di quella della Salernitana, dove la posizione di Giovanni Martusciello è in serio pericolo. I granata, dopo la sconfitta patita all’Arechi contro il Bari per 2-0, sono scivolati ulteriormente in classifica, e adesso occupano, a pari merito con Carrarese e Sudtirol, la terzultima posizione. Di conseguenza l’allenatore sembra ad un passo dall’esonero, e tra i vari nomi in lizza per poterlo sostituire uno dei più caldi è proprio quello di Walter Mazzarri.

Non solo Mazzarri, sale un’altra candidatura forte

Il nome dell’ex allenatore del Napoli però non è il solo che si aggira ai piani alti della società campana, che vuole risalire la china ed evitare una clamorosa retrocessione in Serie C.

Oltre a Mazzarri pare che il club granata stia valutando molto attentamente la possibilità di prendere Stefano Colantuono, già in passato alla guida della squadra. Vedremo nelle prossime ore come si evolveranno le cose.