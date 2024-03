Tegola per il Padova: lesione al bicipite femorale per Valente

Il Padova dovrà rinunciare a Nicola Valente per la partita di campionato contro la Giana Erminio. Uscito per infortunio nella sfida di giorno 3 marzo in casa del Renate, l’ex Palermo si è sottoposto agli esami strumentali. Di seguito il comunicato ufficiale dei biancoscudati:

“Il Calcio Padova informa che l’esterno Nicola Valente, uscito anzitempo nella gara Renate-Padova, in seguito a delle indagini radiologiche eseguite presso Polimabulatorio Arcella, hanno evidenziato una piccola lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore verrà rivalutato nel corso della prossima settimana”.