Il Palermo, dopo il ritorno tra i professionisti, vuole costruire una squadra che resti il meno possibile in Lega Pro. Proprio per questo la dirigenza è già alla ricerca della guida tecnica adeguata per il salto in Serie B. I nomi che si susseguono sono davvero tanti e si va da Boscaglia a Caserta, passando da Auteri a Tedesco (CLICCA QUI). Quest’ultimo, tramite il suo profilo Facebook, ha annunciato di aver salutato il Valletta di Malta (CLICCA QUI) , ma tra le parti, secondo quanto appreso dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, non c’è mai stato un accordo firmato, si è solo discusso sul progetto tecnico senza trovare la quadra.

Questo sembrava poter avvicinare l’ex centrocampista al club di viale del Fante, ma non è così perché, secondo nostre indiscrezioni, la dirigenza rosanero non ha contattato Tedesco. Il tecnico, al momento, non rientra tra i profili ricercati da Sagramola e Castagnini che stanno sondando il terreno con allenatori che hanno già disputato la Lega Pro. Quindi, quello che per Tedesco è sempre stato un sogno, al momento non potrà realizzarsi.