«Quanto credo nell’impresa di poter batterla? Io credo che non ci siano squadre imbattibili. Nel calcio non ci sono risultati scontati. Bisogna riconoscere che la Ternana sta facendo cose straordinarie e sembra inarrestabile. Ma noi da martedì dovremo preparare al meglio la gara per metterli in difficoltà e limitare i loro calciatori, alcuni di altra categoria».

Queste le parole dell’allenatore della Viterbese Roberto Taurino, rilasciate in conferenza stampa in merito alla Ternana.