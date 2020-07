Intervenuto ai microfoni de la “Gazzetta del Sud”, Giovanni Tateo, agente dell’attaccante della Reggina Manuel Sarao ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Nessuno mi ha ancora comunicato che Sarao andrà via dalla Reggina, così come nessun club si è fatto vivo con il sottoscritto, per sondare il terreno Pedina di scambio col Monopoli per portare a Reggio Donnarumma? In caso di cessione, prenderemmo in considerazione solo piste inerenti la Serie B, categoria che il ragazzo ha conquistato sul campo, insieme ai suoi compagni». Il calciatore nelle scorse settimane è stato accostato al mercato del Palermo.