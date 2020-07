L’ex commissario tecnico della Nazionale Under 21 e candidato alla poltrona della AIC, Marco Tardelli, ha espresso con un tweet il suo pensiero riguardo all’obbligo dei 22 elementi in rosa in serie C: «La decisione di limitare a 22 elementi le rose in Serie C è un provvedimento sbagliato e profondamente ingiusto, perché limita la possibilità dei calciatori di poter essere valutati per il loro valore, e l’intera categoria ne sarà penalizzata. Cosa intende fare l’Assocalciatori?».