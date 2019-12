Secondo quanto riportato da “Tuttocalciopuglia.com”, saranno settimane cruciali per le sorti societarie del Taranto. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, nelle ultime ore ci sarebbero state delle manifestazioni d’interesse nei confronti della società pugliese del presidente Giove da parte di una cordata calabrese, già proprietaria di un club di Eccellenza, intenzionata all’acquisto delle quote, e da Domenico Campitiello, ex numero uno del club nella stagione 2014/2015. L’imprenditore di Pagani sarebbe affiancato da Tita Motolese, ex membro del CdA del Taranto nella stagione 2017/2018.